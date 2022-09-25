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#Новости

Военные из Якутии призвали женщин не митинговать против призыва

25.09.2022

Они сказали, что поддерживают президента и считают мобилизацию «верным решением»

Журналисты «7*7» обратили внимание на видеообращение военных из Якутии. Они призвали женщин перестать выходить на акции против мобилизации. 

В своем обращении они отметили, что негативно относятся к протесту жен и матерей. Военные заявили, что поддерживают президента и считают частичную мобилизацию «верным решением». Митинги они назвали провокацией. 

Сегодня на митинг против мобилизации в Якутске вышли около 400 человек, больше 20 человек задержали. Женщины скандировали «Нет войне», «Нет геноциду». Власти региона назвали это обрядом возвращения мужей здоровыми домой, а потом — провокацией. 



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