Военные из Якутии призвали женщин не митинговать против призыва

Журналисты «7*7» обратили внимание на видеообращение военных из Якутии. Они призвали женщин перестать выходить на акции против мобилизации.

В своем обращении они отметили, что негативно относятся к протесту жен и матерей. Военные заявили, что поддерживают президента и считают частичную мобилизацию «верным решением». Митинги они назвали провокацией.

Сегодня на митинг против мобилизации в Якутске вышли около 400 человек, больше 20 человек задержали. Женщины скандировали «Нет войне», «Нет геноциду». Власти региона назвали это обрядом возвращения мужей здоровыми домой, а потом — провокацией.