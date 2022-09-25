В Махачкале на митинге против мобилизации начали стрелять

Оппозиционный Telegram-канал 1ADAT сообщает, что на митинге против мобилизации в Махачкале началась стрельба. Пока непонятно, есть ли раненые и куда стреляли силовики: в людей или в воздух.

После началась драка полицейских с митингующим. Несколько человек арестовали и везут в РОВД.

«Какие же вы трусливые рабы Путина. Манкурт ударил дагестанца, а потом другие шакалы набросилось на парня. Дагестанцы, только вперед, теперь вы сами видите настоящее лицо этих преступников», — сообщили в канале.

Ранее в Дагестане в селе Эндирей протестующие перекрыли федеральную трассу. Очевидцы также сообщили о стрельбе в воздух со стороны полиции.