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#Новости

В украинских городах, где проходят «референдумы» о присоединении к России, были взрывы

25.09.2022

Сообщается о происшествиях в Алчевске, Мелитополе, Бердянске и Счастье

Местные паблики сообщили, что в украинских городах в Запорожской и Луганской областях, где проходят «референдумы» о присоединении к России, прогремели взрывы и были обстрелы. 

«Вот так» со ссылкой на местные паблики сообщил о подрыве автомобиля в Бердянске. Пророссийские власти перекрыли центр города. В Мелитополе и в Алчевске, по сообщениям украинских СМИ, взрыв был на складе боеприпасов российской армии.

В Луганской области подожгли избирательный участок в городе Счастье, в Сватовском районе горят казармы российских войск.



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