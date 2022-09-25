В украинских городах, где проходят «референдумы» о присоединении к России, были взрывы

Местные паблики сообщили, что в украинских городах в Запорожской и Луганской областях, где проходят «референдумы» о присоединении к России, прогремели взрывы и были обстрелы.

«Вот так» со ссылкой на местные паблики сообщил о подрыве автомобиля в Бердянске. Пророссийские власти перекрыли центр города. В Мелитополе и в Алчевске, по сообщениям украинских СМИ, взрыв был на складе боеприпасов российской армии.

В Луганской области подожгли избирательный участок в городе Счастье, в Сватовском районе горят казармы российских войск.