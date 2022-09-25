В Крыму мобилизация закончится сегодня

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в Крыму сегодня закончат мобилизацию. Он выразил благодарность крымчанам, которые выполнили долг и пришли в военкоматы.

По словам Аксенова, мобилизационные мероприятия кончатся сегодня до конца дня.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

В остальных регионах России пока не объявляли о конце мобилизации, жители протестуют против этих мероприятий. В Дагестане митингующих разгоняли стрельбой в воздух.