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#Новости

Администрацию и военкомат подожгли в Ленинградской области

25.09.2022

Поджигателей ищет полиция

UPD: 

«Медиазона»** сообщила о еще трех поджогах: в Мордовии, Калининградской области горел военкоматы, а в Башкирии у офиса «Единой России» разложили горящие покрышки. 

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В Гатчинском районе в поселке Сяськелево неизвестный поджег здание администрации, сообщили «Север.Реалии»*. Позже стало известно о поджоге военкомата в Кировском районе Ленинградской области — об этом рассказали в районной группе во «ВКонтакте». 

Пожар в администрации Сяськелево произошел ночью. Полиция сообщила, что злоумышленник бросил в окно коктейль Молотова. Пожар охватил кабинет соцзащиты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

В Кировском районе горел кабинет на первом этаже военкомата. Коктейлей Молотова не использовали: полиция нашла на месте канистру и шланги, а в окне — просверленное отверстие. Огонь смог потушить сторож. 

После того, как Путин объявил мобилизацию  21 сентября, в городах России участились происшествия с военкоматами. Известно о поджогах в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Свободном, в Красноярском и Забайкальском краях. 


*«Север.Реалии» и **«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом». 


Фото: военкомат Кировского района.

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