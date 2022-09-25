Администрацию и военкомат подожгли в Ленинградской области

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«Медиазона»** сообщила о еще трех поджогах: в Мордовии, Калининградской области горел военкоматы, а в Башкирии у офиса «Единой России» разложили горящие покрышки.

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В Гатчинском районе в поселке Сяськелево неизвестный поджег здание администрации, сообщили «Север.Реалии»*. Позже стало известно о поджоге военкомата в Кировском районе Ленинградской области — об этом рассказали в районной группе во «ВКонтакте».

Пожар в администрации Сяськелево произошел ночью. Полиция сообщила, что злоумышленник бросил в окно коктейль Молотова. Пожар охватил кабинет соцзащиты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

В Кировском районе горел кабинет на первом этаже военкомата. Коктейлей Молотова не использовали: полиция нашла на месте канистру и шланги, а в окне — просверленное отверстие. Огонь смог потушить сторож.

После того, как Путин объявил мобилизацию 21 сентября, в городах России участились происшествия с военкоматами. Известно о поджогах в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Свободном, в Красноярском и Забайкальском краях.

*«Север.Реалии» и **«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: военкомат Кировского района.