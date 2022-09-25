Производитель автомобилей Mazda может остановить работу в России

«Коммерсант» со ссылкой на японское агентство Nikkei сообщил, что производитель автомобилей Mazda может прекратить работу в России. Проблемы, как и у Toyota, возникли из-за сложностей с поставками.

Ранее производство Mazda во Владивостоке приостановили. По итогам 2021 года было выпущено около 29 тысяч автомобилей. Предприятие работало вместе с местным автопроизводителем Sollers.

Toyota объявила о закрытии заводов в Санкт-Петербурге 23 сентября. После начала боев в Украине и введения санкций в отношении России многие компании, в том числе и автопроизводители, столкнулись с проблемами в поставках комплектующих.