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#Новости

Производитель автомобилей Mazda может остановить работу в России

25.09.2022

В конце недели стали известно, что в России закроет завод и Toyota

«Коммерсант» со ссылкой на японское агентство Nikkei сообщил, что производитель автомобилей Mazda может прекратить работу в России. Проблемы, как и у Toyota, возникли из-за сложностей с поставками. 

Ранее производство Mazda во Владивостоке приостановили. По итогам 2021 года было выпущено около 29 тысяч автомобилей. Предприятие работало вместе с местным автопроизводителем Sollers.

Toyota объявила о закрытии заводов в Санкт-Петербурге 23 сентября. После начала боев в Украине и введения санкций в отношении России многие компании, в том числе и автопроизводители, столкнулись с проблемами в поставках комплектующих. 


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