ООН: Лавров снова обвинил Запад в украинском конфликте, но название «будущих российских регионов» назвал не с первого раза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 77-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. К миру в Украине призывали даже Венесуэла и Мексика, но Лавров считает, что время переговоров еще не пришло. Он снова сказал, что Запад, помогая Украине, напрямую участвует в конфликте. При этом сам он, на фоне начавшихся референдумов, не смог правильно назвать «Луганскую народную республику» и Запорожскую область.

На фоне растущего кризиса бои в Украине стали одной из центральных тем Генассамблеи. Представители европейских стран-участниц призывали Россию прекратить атаки. Считающийся союзником Путина Китай предостерег от распространения боев на другие страны и заявил, что «поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса», пишет DW*.

На вопрос, испытывает ли Россия какое-либо давление со стороны Китая с целью прекращения боев, Лавров сказал: «Вы можете сказать своим читателям, слушателям, зрителям, что я уклонился от ответа на ваш вопрос».

По данным РИА «Новости», к миру призвали и из Венесуэлы: страна поддержала предложение президента Мексики Андреса Обрадора. По словам представителя страны, можно создать международную комиссию, которая содействовала бы диалогу России и Украины. В этот комитет мира могли бы войти генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, власти Индии и Папа римский. При этом санкции в письме президента Венесуэлы Николаса Мадуро названы «разжигающими огонь войны». Президент Сербии Александр Вучич также говорил о том, что ситуации в мире идет к большому конфликту.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении и пресс-конференции после парировал все обвинения. Запад, по его словам, напрямую участвует в конфликте в Украине. Однако он не согласился с Вучичем.

«Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами», — сказал Лавров.

«Коммерсант» уточнил, что Лавров высказался по поводу переговоров с Украиной: в отсутствии прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта он обвинил Запад. Он сказал, что в отношениях с Западом Россия не будет делать первого шага.

«В свете политики Запада о переговорах с Украиной сейчас не может быть и речи», — сказал министр.

При этом он высказался и о проводимых в украинских регионах «референдумах» о присоединении к России: участки для голосования открыли в том числе в России — для беженцев из Украины. Лавров сказал, что эти территории будут находиться под «полной защитой» России. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что в случае включения этих регионов в состав России атаки на них будут считаться ударом по российской территории.

На вопрос, будут ли у России основания для применения ядерного оружия для защиты аннексированных регионов Украины, Лавров ответил, что территория России, в том числе территория, «в дальнейшем закрепленная» в Конституции, «находится под полной защитой государства», отметил Reuters.

«Все законы, доктрины, концепции и стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию», — сказал он.

Однако он, судя по всему, еще не разобрался в том, как называются новые «российские регионы». Лавров назвал «Луганскую народную республику» Лаосской, а Запорожскую область — Запорожной. Как обратила внимание «Сирена», он читал с листа, а после ошибок себя поправлял.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Reuters