Пограничная служба начала запрещать россиянам выезд из страны

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что россиянам погранслужба ФСБ стала отказывать в выезде из страны. Источники «Медузы»* сообщили, что запрет на пересечение границ мужчинам могут ввести 27 ли 28 сентября.

Чиков в своем Telegram-канала опубликовал два уведомления, выданные при попытке пересечь границу с Казахстаном.

«Медуза»* сообщает, мужчинам запретят выезжать из России 28 сентября. По данным источников, в стране могут ввести выездные визу. При этом другой источник считает, что запрет может вступить в силу после референдумов 27 сентября.

Очереди на выезд из России по сухопутным границам начали скапливаться после объявления Владимиром Путиным мобилизации. По данным «Сирены», только на российско-грузинской границе скопилось больше 2000 машин.





*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».

