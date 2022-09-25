Призванным мужчинам приходится самим покупать обмундирование

Журналистам ASTRA сообщили, что российские мужчины, которых планируют отправить на фронт, сами вынуждены покупать себе форму и обмундирование. Подобные сообщения появляются по всей стране.

«Здравствуйте, нашего друга забрали в 155 Владивосток, сегодня он дал список, что надо купить: термобелье, берцы зимние, шапка балаклава, перчатки тактические, перчатки теплые, носки теплые, шерстяные, разгрузка, консервы», — такое снаряжение за свой счет будут покупать мобилизованному друзья во Владивостоке.

О проблемах с обмундирование и обеспечением в российский армии сообщили с самого начала боев в Украине. Были случаи, когда солдатам не хватало даже пайков и теплой одежды.

Фото: «Издательство Пресса», отправка мобилизованных из Рязанской области.