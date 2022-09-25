Всех мужчин отправили на фронт из деревни Тюменево Кемеровской области

Источники «Новой газеты. Европа» сообщили, что из деревни Тюменево в Кемеровской области мобилизовали всех 59 мужчин.

Повестки раздавали по дворам. В понедельник всем мужчинам нужно прийти в военкомат. В соседних по области деревнях ситуация такая же.

При этом Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сказал, что мобилизация «частичная». Минобороны сообщало о планах призвать 300 тысяч человек, «Новая газета» со ссылкой на свои источники писала, что на фронт хотят отправить 1 млн человек, источники «Медузы»* сообщали о 1,2 млн человек. Последние цифры пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергал.

В регионах даже губернаторы признали, что при мобилизации были «ошибки». Со всеми случаями обещали разобраться и отправлять ошибочно призванных людей домой.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».