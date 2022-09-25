В пяти регионах сообщили об «ошибках» при мобилизации

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала мобилизации получил много жалоб от жителей. С подобными заявлениями выступили и другие руководители российских регионов: они пообещали разобраться и вернуть ошибочно мобилизованных домой.

По словам Гладкова, были случаи мобилизации студентов, представителей важных для экономики региона профессий. После его вмешательства 75 человек получили помощь.

Об ошибках при мобилизации заявил также глава Владимирской области Александр Авдеев.

«В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась. Есть случаи неприятия ситуации со стороны близких. Но надо понимать, что нашу страну, кроме нас самих, защитить некому», — сказал Авдеев.

Разбираться в «ошибках» обещал глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, власти Крыма, Бурятии и Севастополя, пишет «Медиазона».*

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения, но только из государственных вузов. Также не призовут на фронт пропагандистов, специалистов аккредитованных IT-компаний, работников российских операторов.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».