В Якутске прошли протесты против мобилизации

«Вести Якутии» сообщили, что сегодня на площади Орджоникидзе в Якутске прошел митинг против мобилизации. Около 400 человек скандировали «Нет войне», «Мы не отдадим своих мужей» и «Нет геноциду». После начались жесткие задержания.

Общественная палата Якутии назвала это обрядом осуохай — благословение матерей на возвращение живыми мужей и сыновей. Осуохай — традиционный якутский хоровод, который исполняют на многих национальных праздниках.

Вчера протесты прокатились по нескольким десяткам городов России, задержанных было более 700 человек: большая часть задержаний прошла в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: скриншот видео «Вести Якутии».