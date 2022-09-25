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#Новости

На «референдумах» заставили голосовать военнопленных в ДНР

25.09.2022

За процессом якобы следили наблюдатели из Италии

ТАСС сообщило, что в «референдумах» о присоединении к России украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей проголосовали военнопленные. По данным агентства, участвовали те, у кого есть отметка о прописке в ДНР, в колонии в Еленовке

Журналисты также сообщили, что украинские военнопленные попросили о присоединении их к новому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свое предложение они устно направили «Народному совету ДНР».

Референдумы начались с 23 сентября и продлится до 27 сентября. По версии Кремля, все проходит в штатном режиме, участки открылись в том числе в российских регионах для украинских беженцев. 

В Запорожье же сообщали, что голосование ведется принудительно: члены избиркомов с урнами ходят по квартирам в сопровождении вооруженных военных. Были случаи задержаний тех, кто пробовал проголосовать против. 



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