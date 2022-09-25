На «референдумах» заставили голосовать военнопленных в ДНР

ТАСС сообщило, что в «референдумах» о присоединении к России украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей проголосовали военнопленные. По данным агентства, участвовали те, у кого есть отметка о прописке в ДНР, в колонии в Еленовке

Журналисты также сообщили, что украинские военнопленные попросили о присоединении их к новому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свое предложение они устно направили «Народному совету ДНР».

Референдумы начались с 23 сентября и продлится до 27 сентября. По версии Кремля, все проходит в штатном режиме, участки открылись в том числе в российских регионах для украинских беженцев.

В Запорожье же сообщали, что голосование ведется принудительно: члены избиркомов с урнами ходят по квартирам в сопровождении вооруженных военных. Были случаи задержаний тех, кто пробовал проголосовать против.