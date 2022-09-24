213-й день боев: главное

Журналисты The New York Times выяснили, что президент России Владимир Путин запретил российским военным отступать из Херсона и взял на себя стратегическое командование боевыми действиями в Украине. Так российские военные лишились возможности организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав. Моральный дух солдат стал еще хуже, но отступление, по данным журналистов, стало бы унизительным публичным признанием поражения Путина.

Жители городов России начали протестовать против мобилизации, известно о более чем 500 задержанных в 22 городах страны за сегодня. Мужчинам выдают повестки прямо в отделах полиции: известно о более чем 200 таких случаев — об этом сообщила Маргарита Симоньян. Но она не добавила, что это противозаконно, Кремль также не видел противоправных действий в раздаче повесток задержанным митингующим.

В России все чаще поджигают военкоматы. После объявления мобилизации известно о восьми таких случаев. Поджоги были в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Свободном (Амурская область), Камышине (Волгоградская область), Целинном (Алтайский край). Сегодня ВВС сообщила, что горел военкомат в Канске, Красноярского края.

Иран выразил сожаление о разрыве дипломатических отношений с Украиной по инициативе Киева. Такое решение в Украине обсуждали в пятницу из-за поставок России иранских беспилотников: спецслужбы Британии уже сообщали о применении таких аппаратов в боях. Как пишет ВВС, иранский МИД призвал Киев «воздержаться от влияния третьих сторон, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами».

Продолжаются «референдумы» о присоединении к России украинских регионов: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В ЕС и G7 сообщили, что не признают итогов этого «голосования». При этом члены избиркомов ходят с урной для голосования по квартирам, вместе с ними — вооруженные люди. Отказаться или проголосовать против под дулом автомата не удается, а в Запорожье были случаи задержаний тех, кто пытался проголосовать против. Кремль же считает, что «референдумы» проходят нормально, явка уже превысила 20%. После включения регионов в состав России любые атаки на эти области Москва будет считать нападением на свои территории.

Путин подписал поправки в закон об ужесточении наказания за «добровольную сдачу в плен» и «мародерство». Ужесточилось наказание и при самовольном оставлении воинской части и невыполнении приказов командования. Отягчающим обстоятельством станет совершение преступления в период мобилизации и военного положения.

Разведка Британии: 21 и 22 сентября Россия нанесла удар по плотине в поселке Печенеги на реке Северский Донец, используя баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Ранее, 15 сентября, российские войска ударили по Карачуновской плотине под Кривым Рогом. Украинское контрнаступление продвигается дальше вниз по обеим рекам. По мере того, как российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они пытаются нанести удар по шлюзовым воротам плотин, чтобы затопить украинские военные контрольно-пропускные пункты. Маловероятно, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий.