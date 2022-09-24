Mash: Минобороны РФ отчитало военкоматы за халатность при мобилизации

Минобороны РФ отчитало военные комиссариаты за халатность при осуществлении частичной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, сегодня утром Министерство обороны провело общее собрание на Фрунзенской, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства», — рассказали журналистов.



Российские военное ведомство поручило руководству военкомам «навести порядок» и тщательно проверять призывников. Важно, чтобы на фронт не попадали пожилые люди, люди с инвалидностью и другими заболеваниями, которые являются основанием для признания призывника негодным к военной службе.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости вернуть из Украины мужчин, которых мобилизовали по ошибке. Он признал случаи отправки на фронт многодетных отцов с четырьмя и более детьми. По его словам, власти региона организовали работу по их возвращению на родину.