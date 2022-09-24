В Харьковской области обнаружили места пыток над заложниками

Украинская Национальная полиция обнуражила на территории освобожденной Харьковской области 18 мест, где российские военные пытали заложников. С соответствующим заявлением на брифинге Military Media Center выступил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

«В ходе отработки освобожденных населенных пунктов полицией обнаружено 18 мест, в которых россияне незаконно удерживали и пытали наших граждан. Помещения этих застенков уже осмотрены, доказательства военных преступлений зафиксированы и собраны», — заявил он.

Пантелеев добавил, что полиция ведет реестр российских военных, которых считают причастными к пыткам мирных жителей в Харьковской области. На настоящий момент в перечне значатся имена более 1000 человек.

Накануне глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о завершении эксгумации тел из массового захоронения в осовобжденнои Изюме. Всего специалисты изъяли останки 436 человек, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, еще 30 — следы пыток»

Синегубов добавил, что данное массовое захоронение является не единственным в Изюме. На территории города обнаружено еще три таких места, захоронения были найдены и в других освобожденных городах Харьковской области. Специалисты продолжают работы по разминированию территории.