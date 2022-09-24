В России продолжаются протесты против мобилизации — в Москве и Петербурге начались задержания

В городах России продолжаются акции протеста против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. По данным «ОВД-Инфо»*, по состоянию на 17:51 24 сентября задержано уже более 331 человек в 22 городах.

Москва. В Москве задержанными оказались уже 120 человек, передает «ОВД-Инфо»*. Протестующие собираются у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Перед началом акции полиция начала проверять документы почти у всех, кто выходил из метро, пишет SOTA. Журналисты сообщают, что силовики без разбора выхватывают прохожих с улицы, многие из них утверждают, что просто проходили мимо или ждали друзей у бара. Также была задержана 17-летняя девушка, которая сидела на лавочке, и бездомный мужчина. Людей уводят в автозаки силой. По данным Telegram-канала, в числе задержанных также оказался сотрудник RT — его схватили, пока его коллега искал редакционное задание.

Санкт-Петербург. В Петербурге акция протеста проходит на Сенной площади, силовики выставили оцепление по всему периметру, у места проведения митинга стоят автозаки. «Бумага» сообщает, что ОМОН призывает протестующих отойти от набережной реки Фонтанки. Очевидцы говорят о применении насилия к участникам акции — силовики бьют их электрошокерами и дубинками. К этому часу «ОВД-Инфо»* известно о задержании как минимум 38 человек. Данные будут обновляться.

Новосибирск. В Екатеринбурге по итогам акции задержали как минимум 70 человек. Протестующие собрались на площади Ленина и стали водить хороводы, весь периметр оцепил ОМОН. Известно о случаях применения насилия к участникам акции — «Тайга.Инфо» опубликовала видео жесткого задержания, на котором видно, как мужчину повалили на асфальт. Среди задержанных был известный фотограф Михаил Периков, сотрудничающий с «Континентом Сибирь», его дальнейшая судьба неизвестно. Также были задержаны журналистки Елизавета Дудина (SOTA), Алевтина Трынова («Вечерние ведомости»), Ирина Саломатина (RusNews) и Кристина Хакер («Росдержава»). «ОВД-Инфо»* сообщает, что силовики их отпустили и потребовали покинуть место проведения акции.



Акции протеста также проходят в Иркутске, Томске, Перми, Уфе, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Хабаровске, Пскове, Тюмени, Омске, Краснодаре, Владимире, Барнауле, Чите, Самаре, Гатчине, Ижевске и Саратове. В последнем полиция избила 16-летнего подростка и жестко задержала мать двоих детей.



*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



На фото акция протеста в Петербурге. Фото: SOTA