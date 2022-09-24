В Москве задержали восьмерых иранцев, которые выступили в поддержку протестующих соотечественников

По меньшей мере восемь иранцев было задержано у посольства Ирана в Москве. Они вышли на акцию в поддержку соотечественников, протестующих после гибели 22-летней правозащитницы Махсы Амини. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Участники акции вышли к посольству Ирана в Москве с фотографиями Махсы Амини, после смерти которой их родину охватила волна протестов. На задержанных у посольства составили протоколы о нарушении правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП УК РФ).



По последним данным, на протестах в Иране погиб по меньшей мере 31 человек. Люди требуют расследовать гибель молодой правозащитницы, которую привезли в тегеранскую больницу в состоянии комы и со следами побоев. Она попала в медучреждение после задержания полицией нравов — блюстители закона обвинили ее в неправильном ношении хиджаба. Согласно официальной версии, девушка погибла от остановки сердца. Родители Амини утверждают, что она не имела проблем со здоровьем.



На похоронах Махсы Амини женщины начали срывать с себя хиджабы и кричать «Смерть диктатору», после этого в соцсетях распространился флешмоб, на котором иранки жгли свои хиджабы и состригали длинные волосы. Директор Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам заявил: «Народ Ирана вышел на улицы, чтобы отстоять свои основные права и человеческое достоинство… а правительство отвечает на их мирный протест пулями». По его словам, протесты прошли более чем в 30 населенных пунктах Ирана.

