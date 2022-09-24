Ахеджакова отдала премию «Ника» на аукцион в пользу политзаключенных

Народная артистка России Лия Ахеджакова отдала премию «Ника» на аукцион «Выручение наград» в пользу политзаключенных. Об этом сообщает правозащитная организация «Первый отдел», выступившая организатором аукциона.

Ахеджакова передала правозащитникам статуэтку, которую она получила за роль в фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Всего в копилке артистки четыре таких награды, и она была готова отдать на аукцион каждую из них, отмечает «Первый отдел».

Торги пройдут вечером в понедельник. Российские звезды передали на аукцион полученные ими премии, чтобы помочь политзаключенным, которых преследуют по статьям о «дискредитации» российской армии и о распространении военных «фейков». Просмотреть все лоты можно уже сейчас. Все вырученные средства пойдут на нужды арестованных и осужденных.



