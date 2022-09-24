Путин подписал пакет поправок к закону о военной службе

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «добровольную сдачу в плен» и «мародерство». Отягчающим обстоятельством станет совершение преступления в период мобилизации и военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки о военной службе накануне объявления президентом частичной мобилизации в стране. Согласно документу, добровольная сдача в плен будет наказываться сроком от 3 до 10 лет лишения свободы, если силовики не найдут признаков госизмены. Мародерство предлагают наказывать 15 годами колонии.

Тот же законопроект ужесточает наказание за самовольное оставление части — до 10 лет колонии, если отсутствовать в части больше месяца. От двух до 10 суток отсутствия будут подразумевать срок до 5 лет лишения свободы вместо нынешнего одного. По этой статье сейчас наказывают тех, кто отказывается участвовать в боях в Украине.

Еще одна статья, которую применяют к отказникам — неисполнение приказов командования «в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Сюда же включен отказ от участия в военных или боевых действиях. По этим статьям смогут лишать свободы на срок от двух до трех лет.

В законопроекте есть еще одна группа статей о невыполнении гособоронзаказа и нарушении условий госконтрактов. В весеннюю сессию Госдума приняла закон о том, что работодатели должны будут исполнять госконтракты, даже если придется работать сверхурочно, а цена контракта изменится.