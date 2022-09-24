Миграционный поток из России в Финляндию по сравнению с прошлой неделей вырос на 88%

Более 7 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией в пятницу, сообщает Yle со ссылкой на финскую пограничную службу. По сравнению с прошлой пятницей этот показатель вырос на 88%.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто анонсировал ограничение транзита россиян с шенгенским визами, а также въезда туристов в страну. По его словам, точной даты вступления этого решения финские власти еще не приняли, однако это произойдет в ближайшие дни. После этого на границе с Финляндией образовались очереди, многие из прибывающих тут же попросили у финнов убежища.

О своем решении не предоставлять гуманитарные и другие визы россиянам, избегающим мобилизации, также заявили представители Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Польши. Руководство перечисленных стран считает, что миграционный поток из России будет представлять угрозу национальной безопасности.



В свою очередь, за идею гарантировать убежище россиянам выступили официальный Берлин и Еврокомиссия. Так, глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ готова принять россиян, бегущих от частичной мобилизации. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер отметила, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для россиян, просящих убежища в текущих условиях.

Также идею о выдаче гуманитарных виз россиянам, которым грозит опасность из-за их политических взглядов, поддержал глава Европейского Совета Шарль Мишель. Он добавил, что Евросоюзу следует «очень быстро взаимодействовать и координироваться» по данному вопросу, поскольку частичная мобилизация изменила динамику боевых действий в Украине.