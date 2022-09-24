Более 200 задержанным на акции против мобилизации в Москве вручили повестки

Более 200 мужчинам, принимавшим участие в московской акции против частичной мобилизации, вручили повестки в военкомат. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

«Всем мужчинам, кто был на митинге против мобилизации на Арбате, вручили под роспись больше 200 повесток. Уже заготовили еще пачку. Лучше их, чем Учителя года из Пскова, на мой вкус», — написала она.



При этом упомянуть о том, что вручение повесток таким образом является незаконной практикой, Симоньян забыла. Согласно действующему законодательству, повестку могут вручить только по месту жительства, работы или учебы, обратил внимание «Вот так».



В Москве на акции протеста против мобилизации 21 сентября задержанными оказались как минимум 509 человек. Протестующие организовали шествие на Старом Арбате, ОМОН активно разгонял и оттеснял их. Из четырех отделов полиции поступала информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат.