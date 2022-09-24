Петербургская полиция в 5 утра пришла с обыском к Белле Рапопорт

UPD: По предварительным данным, Беллу Рапопорт задержали по делу о «телефонном терроризме», сообщает «ОВД-Инфо». Также полиция провела обыск у правозащитника Антона Грачева в Гатчине. Его увезли на допрос в СК. Всего по делу о «телефонном терроризме» задержаны 11 человек.

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В Петербурге задержали журналистку и фем-активистку Беллу Рапопорт, по какой причине — неизвестно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ее друг, журналист и художник Борис Конаков.

«Беллу задержали дома в пять утра, изъяли телефон и комп. Задержание будет проходить в ИВС на Захарьевской. Сейчас решаем текущие задачи. Буду держать в курсе. У человека паника, поскольку она без связи и, к сожалению, не может получить оперативно никакой информации», — рассказал он.

По словам Конакова, журналистку задержали на 48 часов, она находится во втором отделении полиции. Он отметил, что «адвокат есть», однако пустили ли его к Рапопорт, он не уточнил. Причина задержания также неизвестна.