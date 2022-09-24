Новым замминистра обороны РФ назначен «мариупольский мясник» Михаил Мизинцев

Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение. Ему на замену придет «мариупольский мясник» Михаил Мизинцев.

«Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя Министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства.

На эту должность назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который отвечал за эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. Британские, европейские и украинские СМИ прозвали его «мариупольским мясником» — его обвиняли в жестокости по отношению к гражданским во время осады города.



