Глава Якутии пообещал вернуть на родину мужчин, мобилизованных по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости вернуть из Украины мужчин, которых мобилизовали по ошибке. Об этом он заявил на совещании по исполнению президентского указа о частичной мобилизации в России.

«Необходимо усилить взаимодействие военных комиссариатов на местах с органами местного самоуправления. У нас, к сожалению, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента. Мы должны сделать сейчас систему двойного фильтра: первую — на местах, в районах, и вторую — здесь уже на республиканском сборном пункте», — сказал Николаев.

Как глава Якутии уточнил в своем Telegram-канале, были зарегистрированы случаи мобилизации многодетных отцов с четырьмя и более детьми. По его словам, власти региона организовали работу по их возвращению на родину.

«Эта работа уже началась», — заявил он.

В Якутии развернулась одна из самых масштабных кампаний по мобилизации. Повестки мужчинам начали вручать сразу же после объявления Путина. На следующий день в Украину отправились первые автобусы с призванными.