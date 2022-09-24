В Крыму взорвался жилой дом

В крымском селе Суворово Сакского района взорвался жилой двухэтажный дом — МЧС утверждает, что причиной стал «хлопок газовоздушной смеси». Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«24 сентября 2022 года в 06:02 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в частном жилом доме, расположенном в с. Суворово, Сакского района», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Взрыв привел к обрушению жилого дома, на месте происшествия разбирают завалы. По данным Telegram-канала Mash, в результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Журналисты утверждают, что в доме взорвался баллон, который неправильно использовали.

