NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона и взял боевое командование на себя

Президент России Владимир Путин запретил российским военным отступать из Херсона, а также взял на себя стратегическое командование боевыми действиями в Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц», — пишет издание.

Собеседники NYT со ссылкой на секретные разведданные утверждают, что отказ от отступления привел к снижению морального духа у российских военных, которые были большей частью отрезаны от линий снабжения и основной группировки, находящейся за Днепром.

Кроме того, чиновники сообщают, что Путин объявил генералам о намерении самолично принимать решения по стратегическим вопросам на местах. По утверждениям источников газеты, это создало напряженность среди военных.