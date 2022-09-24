Против главы якутского «Яблока» Анатолия Ноговицына возбудили дело о «дискредитации армии»

В России новое уголовное дело о «дискредитации» российской армии — на этот раз фигурантом стал председатель якутского отделения партии «Яблоко» Анатолий Ноговицын. Об этом в субботу сообщает Telegram-канал ASTRA.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост в Telegram-канале политика, в котором он рассуждал об объявленной в России мобилизации. Он призвал россиян отказаться от участия в боевых действиях в Украине и не верить обещаниям властей о том, что мобилизации подлежит лишь определенная категория граждан.

«Я прошу задать себе вопрос: готовы ли вы отправить своих родных и близких на эту бойню, которая нужна лишь одному человеку? Человеку, который обиделся на украинцев за то, что они не пожелали стать крепостными, как мы», — заявил он.

Как уточняет ASTRA, суд избрал Ноговицыну меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он стал третьим членом «Яблока», в отношении которого после 24 февраля было возбуждено уголовное дело. Ранее по той же статье к уголовной ответственности привлекли председателя камчатского отделения «Яблока» Владимира Ефимова. А до этого по статье о распространении военных «фейков» под стражу заключили члена партии из Абакана Михаила Афанасьева.