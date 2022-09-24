В оккупированных частях Украины начался второй день российских «референдумов»

В Донецкой и Луганской «народных республиках», а также в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины стартовал второй день «референдумов» о присоединении к России. Международное сообщество продолжает выступать против их проведения.

«Референдумы» на оккупированных территориях Украины будут проходят с 23 по 27 сентября. Член Общественной палаты РФ Александр Холодов утверждает, что «явка» по итогам первого дня якобы составила от 15,3% до 23,6%.

При этом Telegram-канал ASTRA накануне опубликовал записи с камер видеонаблюдения, показывающие, как на самом деле проходят «референдумы» — на кадрах видно, что членов комиссии, которые совершают поквартирный обход с урной для голосования, сопровождают вооруженные люди. Также журналисты сообщали о том, что в Запорожье задерживали тех, кто пытался проголосовать против.

Об отказе признавать легитимность проводимых на оккупированных территориях «референдумов» уже заявили США, Франция, Турция и НАТО. Сегодня к ним присоединились страны G7 — помимо США и Франции в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада и США. В их совместном заявлении говорится, что эти псевдореферендумы «не имеют юридической силы или легитимности» и не отражают волю украинского народа.

Президент США Джо Байден также пообещал ужесточить санкции против России в ответ на референдумы в «ДНР», «ЛНР», Херсоне и Запорожье. Он назвал российские «референдумы» фикцией и ложным предлогом для присоединения оккупированных частей Украины к России. По его словам, действия руководства РФ являются «вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН».

Киев предупредил, что за участие в «референдумах» жителям может грозить до 5 лет лишения свободы. Пророссийские власти Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей объявили о том, что хотят «немедленного» присоединения к России. При этом регионы не полностью контролируются российскими войсками.