Кадыров предложил отправлять в Украину силовиков вместо резервистов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отправить в Украину сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, службы судебных приставов, таможни и Следственного комитета. По его словам, мобилизация среди «стоящих в очередях аэропорта уклонистов» принесет «только вред».

«Россия огромная страна, и ресурсов в ней столько, что НАТО и Запад устанут считать. А военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить. Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остаётся колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — написал он в своем Telegram-канале.

По оценкам Кадырова, в России насчитывается порядка 5 млн сотрудников силовых и военных ведомств, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Он предложил отправить в Украину часть из них — если оставить на служебном посту 50% силовиков, то «вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию».

Россиян, избегающих мобилизации, Кадыров назвал «стоящими в очередях аэропорта уклонистами»,«дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами» и заявил, что они «представляют собой жалкое зрелище». По его мнению, избавление от такого «балласта» принесет России пользу.

«Да, возможно есть и вина нашего государства, которое позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание. Но все равно, настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг! Так что будем наверстывать, и все у нас получится», — заключил он.

На прошлой неделе Кадыров призывал главы регионов объявить самомобилизацию, не дожидаясь объявления в стране военного положения. Правозащитники из кавказских регионов сообщали, что людей насильно вывозят в Украину на фронт, писал «Кавказ.Реалии»*. Насильно записаны в батальоны могли быть сотни человек. Его идею поддержали главы других регионов, а после этого в стране была объявлена частичная мобилизация.

Однако накануне глава Чечни сказал, что в регионе не будут проводить мобилизацию. Благодаря формированию новых воинских подразделений, «план призыва перевыполнен на 254%», отметил он. Правозащитники сообщали, что людей похищают на фронт.