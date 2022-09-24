Глава Совета ЕС выступил за выдачу гуманитарных виз избегающим мобилизации россиянам

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поддержал идею о выдаче гуманитарных виз россиянам, которым грозит опасность из-за их политических взглядов, в том числе тем, кто желает избежать мобилизации. Об этом он заявил в интервью газете Politico.

«Я думаю, что Европейский Союз [должен] принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют безумному решению Кремля начать войну в Украине, мы должны принять это во внимание», — заявил он.

Он добавил, что Евросоюзу следует «очень быстро взаимодействовать и координироваться» по данному вопросу, поскольку частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, изменила динамику боевых действий в Украине.

Призыв Шарля Мишеля прозвучал в преддверии встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Интегрированного политического кризисного реагирования ЕС (IPCR) — механизма, позволяющего быстро и скоординировано принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризисов.

О своем решении не предоставлять гуманитарные и другие визы россиянам, избегающим мобилизации, уже заявили представители Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Польши и Финляндии. Руководство перечисленных стран считает, что миграционный поток из России будет представлять угрозу национальной безопасности.

В свою очередь, за идею гарантировать убежище россиянам выступили официальный Берлин и Еврокомиссия. Так, глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ готова принять россиян, бегущих от частичной мобилизации. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер отметила, что Евросоюз должен гарантировать право въезда для россиян, просящих убежища в условиях мобилизации.





Фото: Justin Lane/EPA-EFE