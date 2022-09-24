В Петербурге у фигурантов дела «Весны» и журналистки SOTA проходят обыски

UPD: По делу о «телефонном терроризме» также задержали активиста Дмитрия Мартыничева, сообщает SOTA. В июле он был задержан за одиночный пикет против боевых действий в Украине, а в прошлом году оштрафован за то, что вывесил на улице плакат «ФСИН. Федеральная служба изнасилования населения».***

В Петербурге полиция пришла с обысками к журналистке SOTA Виктории Арефьевой, фем-активистке Паладде Башуровой (Полине Титовой), а также к фигурантам дела «Весны» Евгению Затееву и Валентине Хорошениной. Об этом в субботу сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

На этой неделе демократическое движение «Весна» анонсировало проведение по всей России акций против частичной мобилизации — они должны пройти сегодня, 24 сентября. Однако причиной следственных мероприятий силовики называют уголовное дело о «телефонном терроризме» (ч. 2 ст. 207 УК). Начиная с весны, они массово проводят обыски у антивоенных активистов по этой статье, отмечает «ОВД-Инфо»*.

В начале мая в отношении координаторов движения «Весна» Валентины Хорошениной, Евгения Затеева и Романа Максимова возбудили уголовное дело о создании НКО, посягающего на права и свободы граждан (ч.3 ст.239 УК РФ). Всем троим избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Имя Арефьевой оказалось на слуху в августе. Тогда Всеволожский городской суд Ленинградской области оштрафовал журналистку на 30 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Поводом послужила ее публикация об антивоенной акции во Всеволожске 7 августа. Тогда в Пугаревском карьере анонимные активисты установили 35 деревянных крестов с QR-кодами, которые вели на публикацию о похоронах погибших в Украине российских солдат. Сама Арефьева считает, что ее оштрафовали, потому что полиция не смогла найти активистов.



*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».