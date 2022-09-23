212-й день боев: главное

Утром 23 сентября в России и украинских регионах, частично контролируемых российскими войсками, начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится 5 дней. Участки будут работать даже в Крыму, на Сахалине, Камчатке и в Еврейской автономной области.

«Вот так» сообщал, что в ДНР голосование проходило в подъездах жилых домов. В Мариуполе нет кабинок для голосования, за входами следят вооруженные люди, снимать фото и видео на некоторых участках запретили.

При этом ВЦИОМ уже сообщил, что большинство жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей готовы поучаствовать в голосовании. Меньше всего доля потенциальных участников референдумов в Херсонской области — 69%. В «ЛДНР» большинство, по данным ВЦИОМа, поддерживает вхождение в состав России. Опрос проводили по телефону среди 4000 человек, пишут «Ведомости».

«Дождь»* рассказал о трех волнах мобилизации, которую Владимир Путин объявил в России 21 сентября. Анонимный сотрудник военкомата рассказал, что готовятся призывать с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября.

Сейчас, по данным правозащитника Павла Чикова, в регионах есть случаи несоблюдения официального плана по мобилизации: призывают не служивших, пожилых, многодетных и мертвых. Но пропагандисты официально попали под исключения — их на фронт не призовут.

Как пишет «Медиазона»*, власти пытаются показать, что паники нет: во «ВКонтакте» начали появляться посты с хэштегом #безпаники о том, что призовут всего 1% от 25 млн человек. Блогеры из Хабаровска говорят, что 1% — это «ничтожно мало».

Сначала Минобороны сообщало о плане в 300 тысяч мобилизованных, позже СМИ сообщили об 1 миллионе. Теперь есть информация о планируемых к призыву 1,2 млн человек. Пресс-секретарь Кремль опроверг последние цифры.

Региональные власти обещают мобилизованным единоразовые выплаты по 100-300 тысяч рублей — в зависимости от региона. Депутаты предлагают оформлять мобилизованным кредитные каникулы, пишут «Ведомости».

Из массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел погибших. Большинство из них с признаками насильственной смерти, 30 — со следами пыток. Дмитрий Песков назвал это враньем, также как в Буче, но массовое захоронение в лесополосе под Изюмом нашли после отхода российских войск.

Следственная комиссия ООН пришла к выводу, что российская армия совершает военные преступления в Украине, пишет ВВС . Комиссия собрала соответствующие доказательства преступлений, совершенных российскими военными в Украине «в огромном масштабе». Среди преступлений: изнасилования, пытки, в том числе несовершеннолетних, убийства мирных жителей.

Разведка Британии сообщает, что за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия после вывода своих войск попыталась интегрировать позиции на реке в консолидированную оборонительную линию.

Южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия украинских войск, штурмующих город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который Россия захватила в мае. Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что требования Кремля по мобилизации могут быть удовлетворены, но вряд ли это приведет к созданию эффективных воинских подразделений. Но сам процесс уже вызывает серьезную негативную реакцию внутри страны при незначительной выгоде. Условия мобилизации Кремль открыто не выполняет. Местным чиновникам придется мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, скорее всего, стимулировать мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин в непропорционально больших масштабах.

*«Дождь», *«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».