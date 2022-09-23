Финляндия в ближайшие дни заблокирует все туристические потоки из России

Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов в страну, а также транзит россиян с шенгенским визами. С соответствующим заявлением в пятницу выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«На основании этого решения передвижение туристов будет прекращено. Действие виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, посещающие родственников. Они (группа, кому въезд разрешат) будут подробно указаны в решении», — приводит РИА «Новости» слова Хаависто.

Глава финского МИД отметил, что точной даты вступления данного решения в действие еще нет, но это произойдет уже в ближайшие дни. Запрет коснется россиян, путешествующих по шенгенским визам, выданным как Финляндией, так и другими странами. Кроме того, льготный порядок получения виз владельцам недвижимости будет закрыт.

Хаависто также отметил, что Финляндия не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища.