Саше Скочиленко предъявили окончательное обвинение по делу о военных «фейках»

В Петербурге следствие предъявило окончательное обвинение художнице и активистке Саше Скочиленко, проходящей по делу о распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Расшифровку документа опубликовали в Telegram-канале, созданном в ее поддержку.

Напомним, уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили минувшей весной. Художница 31 марта в магазине «Перекресток» в Петербурге заменила ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. Позднее одна из покупательниц супермаркета написала на нее донос. Активистку поместили под стражу 13 апреля.

В обвинительном заключении говорится, что Скочиленко заменила ценники в магазине, «имея предубеждение — неприязненное чувство» по отношению к действиям российской армии в Украине, к деятельности Владимира Путина и органов государственной власти РФ. Также в документе отмечается, что действия художницы были продиктованы «политической ненавистью и враждой в отношении социальной группы, объединенной принадлежностью к военнослужащим ВС РФ, органов государственной власти РФ и Президента РФ».

У Саши Скочиленко диагностирована целиакия — непереносимость глютена. По этой причине она испытывает трудности с питанием в заключении. «Бумага» рассказывала, что к ней в СИЗО приходила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. Она усомнилась, что у девушки с редким заболеванием есть право на специальное питание, и добавила, что она совершила «тяжкое преступление против государства».

