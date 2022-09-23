В городах России прошли провластные митинги в поддержку боев в Украине и «референдумов»

В российских городах прошли акции в поддержку боевых действий в Украине и «референдумов» о присоединении оккупированных украинских территорий к России. Сообщается, что людей на провластные митинги согнали по принуждению.

По данным столичного управления МВД, в Москве в митинге «Своих не бросаем» приняли участие около 50 тысяч человек. Бюджетников согнали на Манежную площадь и отказывались их выпускать, сообщила корреспондент RTVI Дарья Баева. Сотрудники полиции запрещали им покидать концерт и требовали от них пробыть на нем как минимум час. «Верстка» сообщила, что за участие в митинге московским студентам пообещали 800 рублей.

«Бумага» сообщает, что на провластные митинг в Петербурге вышли около 1 тысячи человек. Жители собрались у стен Петропавловской крепости, многие из них пришли с флагами России и Z-символикой. Ранее журналисты «Ротонды» сообщали, что районные администрации Петербурга поручили муниципалитетам обеспечить присутствие пяти-десяти человек на акции. Часть присутствующих подтверждала, что они пришли вынужденно, якобы «по работе».

На митинг в Грозном, по данным РИА «Новости», пришло более 50 тысяч человек. Об этом агентству сообщил председатель общественной палаты региона Исмаил Денильханов. Сторонники чеченского оппозиционного движения «1ADAT»* утверждает, что людей согнали на митинг по принуждению, большинство из них являются бюджетниками.

«Бюджетников согнали, не сказав им какой митинг будет. Просто всех уведомили, чтобы они явились в Грозный. Нам многие бюджетники жалуются, что они не знали на какой митинг их ведут. Некоторые сообщают, что они думали, что идут на акцию против войны и мобилизации», — рассказали они.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что в регионе не будут проводить мобилизацию. Благодаря формированию новых воинских подразделений, «план призыва перевыполнен на 254%». Правозащитники сообщали, что людей похищают на фронт.

В Иркутской области задержали журналисток «Людей Байкала» Ольгу Мутовину и Елену Батутене — полиция схватила их в кафе после того, как они покинули провластный митинг, сообщают «Сибирь.Реалии» со ссылкой на правозащитника Святослава Хроменкова. По его словам, задержание проводило восемь человек, девушек отпустили «после объяснений и выдачи бумаг на составление протоколов».

Провластные акции также прошли в Екатеринбурге, Саратове, Архангельске, Курске, Саранске, Ставрополе, Краснодаре и других российских городах.

На фото митинг в Москве. Фото: Дарья Баева / RTVI

*«1ADAT» является запрещенной в России организацией.