Останки 436 человек эксгумировали из массового захоронения в Изюме

В освобожденном Изюме завершена эксгумация тел из массового захоронения. Всего специалисты изъяли останки 436 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Сегодня завершается эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, еще 30 — следы пыток», — написал он.

По словам Синегубова, из массового захоронения были эксгумированы тела с веревкой на шее, со связанными руками, со сломанными конечностями, с огнестрельными ранениями и вырезанными гениталиями. Большинство людей, подвергшихся пыткам, были гражданскими, 21 — военными, добавил он. Глава Харьковской обладминистрации пообещал выяснить обстоятельства гибели каждого из них и приложить все усилия, чтобы наказать виновных.

Синегубов добавил, что данное массовое захоронение является не единственным в Изюме. На территории города обнаружено еще три таких места, захоронения были найдены и в других освобожденных городах Харьковской области. Специалисты продолжают работы по разминированию территории.

«Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные заплатят за содеянное», — заключил он.

Массовое захоронение было обнаружено в Изюме после выхода российской армии. По данным CNN, большинство могил были свежими.



Фото: Telegram-канал Олега Синегубова