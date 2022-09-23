Берлин заявил о готовности предоставить убежище бегущим от мобилизации россиянам

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ готова принять россиян, бегущих от частичной мобилизации. Она отметила, что подать заявление о предоставлении политубежище могут те, кто «выступает против путинского режима», сообщает Welt.

«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования»,— приводит «Коммерсант» ее слова .

Фезер отметила, что с 24 февраля Германия уже успела принять на своей территории 438 человек из РФ. При этом как будет проходить отбор людей, бегущих от мобилизации в России, глава МВД ФРГ не уточнила.

Накануне с предложением о предоставлении политического убежища россиянам, желающим избежать мобилизации, выступили парламентские группы «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП). Политики заявили, что ФРГ должна помочь дезертирам и избежать эскалации конфликта в Украине.

В свою очередь Латвия, Литва, Эстония и Финляндия не будут выдавать гуманитарные и другие визы гражданам РФ, избегающим мобилизации. Сегодня к ним присоединилась Польша — как заявил уполномоченный правительства по безопасности инфопространства Станислав Жарин, такие граждане России могут угрожать внутренней безопасности страны.



