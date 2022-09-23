На горячей линии Минобороны РФ назвали наказание за неявку по повестке в военкомат

В Минобороны РФ заявили, что наказанием за неявку по повестке в военкомат является административный штраф от 500 до 3000 рублей. Так сотрудники горячей линии российского военного ведомства ответили на вопрос журналистов Baza.

В Минобороны РФ объяснили, что за неявку в военкомат по повестке предусмотрена лишь административная ответственность по статье «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» (21.5 КоАП). Согласно закону, гражданин может считаться мобилизованным лишь после прибытия в военкомат, прохождения медосвидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа.

«Если гражданин уклоняется уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой 337-й статье УК РФ», — рассказали на горячей линии.

В УК РФ также есть статья 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Руководитель «Школы призывника» Алексей Табалов в беседе с «Версткой» объяснил, что к отказникам от мобилизации применять статью не имеют права, поскольку она имеет отношение лишь к призывникам на срочную службу. Однако действие статьи теоретически могут распространить и на режим мобилизации, считает он.