Минобороны РФ пообещало дать отсрочку от мобилизации специалистам IT, связи и медиа

Минобороны РФ разъяснило, кому предписана отсрочка от частичной мобилизации в России. Так, военное ведомство пообещало не вручать повестки IT-специалистам и сотрудникам системообразующих предприятий в сфере информации и связи, говорится в официальном Telegram-канале.

Так, отсрочку от мобилизации могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

Также мобилизация не коснется работников российских операторов связи и тех, кто занимается обеспечением «устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ».

В Минобороны пообещали не вручать повестки и сотрудникам системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также предприятий, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение.

Сообщается, что правительство РФ расширило список системообразующих организаций связи, в настоящее время в нем значится 79 наименований. С перечнем можно ознакомиться здесь. Руководству перечисленных компаний необходимо подготовить списки граждан, которые подлежат отсрочке от военной службы.



В том случае, если сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи (включая СМИ, радиовещателей и телевещателей), уже получили повестку, им необходимо явиться в военкомат, предварительно собрав целый пакет документов. Минцифры РФ перечислило список необходимых справок:

оригинал или заверенную копию трудового договора;

диплом о получении профессионального высшего образования;

выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании;

справку с места работы, подписанную гендиректором о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Если же специалисты IT, связи и медиа, имеющие право на отсрочку от мобилизации, получили отказ, то им необходимо получить в своей организации пакет документов с квалифицированной электронной подписью генерального директора и направить его в Минцифры. Ознакомиться с перечнем справок можно здесь.