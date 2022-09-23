Close

#Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

23.09.2022

При этом он предупредил США о рисках вмешательства в конфликт в Украине

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предостерег США от вмешательства в конфликт в Украине. С соответствующим заявлением он выступил на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

«Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Владимировича Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом Рябков выступил с предостережением о «рисках западного вмешательства» в конфликт в Украине. Дипломат призвал США избежать ситуации, которая может привести к прямому военному столкновению с Россией. 

Ранее в среду Путин в обращении к россиянам заявил, что в стране с 21 сентября начинается «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он. 

В ходе своего выступления Путин снова заявил, что страны Запада пытаются угрожать России и хотят лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

Первым на угрозы Путина отреагировал президент США Джо Байден. Он обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия, а также отметил,  что Вашингтон продолжают тесное сотрудничество с западными коллегами по недопущению потенциальной атаки РФ на территории НАТО. По его словам, России никто не угрожает, она сама является агрессором и стремится к конфликту. 

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Столтенберг отметил, что объявленная Путиным мобилизация сопровождается опасной и безрассудной ядерной риторикой. Он заявил, что мир не должен допустить ядерной войны, и пообещал усилить санкционное давление НАТО на Россию.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.