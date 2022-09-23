Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предостерег США от вмешательства в конфликт в Украине. С соответствующим заявлением он выступил на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

«Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание Владимира Владимировича Путина перевести российские силы сдерживания в особой режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом Рябков выступил с предостережением о «рисках западного вмешательства» в конфликт в Украине. Дипломат призвал США избежать ситуации, которая может привести к прямому военному столкновению с Россией.

Ранее в среду Путин в обращении к россиянам заявил, что в стране с 21 сентября начинается «частичная мобилизация». Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Инициатива объявить мобилизацию принадлежит Минобороны, добавил он.

