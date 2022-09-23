Заседание по иску Навального* к ИК-6 в Мелехово перенесли на 29 сентября

Ковровский городской суд перенес слушания по иску Алексея Навального* к ИК-6 во Владимирской области на 29 сентября, сообщает «Медиазона»**. Основанием для дела послужило его заключение в штрафной изолятор из-за расстегнутой пуговицы на его тюремной робе.

Навального систематически отправляют в ШИЗО с 12 августа. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15. Сегодня его также отправили ШИЗО на 12 суток — на этот раз из-за того, что он «наговорил про мобилизацию на суде».

Навальный* объяснял такое давление тем, что он «не угомонился» и продолжил работать над профсоюзом, «призывал вводить санкции против путинской элиты, да еще и снова объявил ненавистное им «Умное голосование»***».

Объясняя суть своего иска, Навальный* заявил, что выданная ему роба была мала, при этом новую купить ему не позволили. После этого ему вынесли три выговора по форме одежды и отправили в ШИЗО. В общей сложности политик провел в штрафном изоляторе 30 дней, и ему предстоит просидеть там еще 12.

В ходе заседания Навальный* снова выступил против объявленной Путиным частичной мобилизации. «Если надо, чтобы выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправили убивать невиновных людей, я посижу 12 суток и сколько еще нужно посидеть. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны, я так ровно к нему и отношусь», — заявил он.

В свою очередь представитель колонии заявил, что слова Навального* о том, что роба была ему мала, администрация считает «не соответствующими действительности», так как он якобы не жаловался на размер одежды.

После того как суд выслушал обе позиции, судья Ковровского городского суда объявила перерыв до 14:00 29 сентября.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

***«Умное голосование» и его символика обозначаются российскими властями как «экстремистские»: якобы потому, что там есть отсылки к запрещенной в России «экстремистской» и уже ликвидированной организации Навального ФБК.