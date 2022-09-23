В Узбекистане перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир»

Узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября временно приостанавливает «по техническим причинам» обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте организации, обратил внимание «Коммерсант».

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт «Мир» в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard—«Мир» за рубежом», — говорится в заявлении.

21 сентября организация утверждала, что работа с картами «Мир» продолжается в штатном режиме. О каких технических работах идет речь и сколько они продлятся, в Uzcard не уточнили. При этом кобейджинговые карты Uzcard—«Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

19 сентября сразу два крупных турецких банка — Iş Bankası и Denizbank — приостановили работу с платежной системой «Мир». Это произошло под давлением США — Минфин неоднократно угрожал санкциями турецким компаниям, которые продолжали помогать российским властям использовать «Мир» за пределами страны.