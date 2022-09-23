За преступления в Буче перед судом предстанут 10 российских офицеров

Генпрокуратура Украины сообщила, что 10 российских офицеров из 64-ой гвардейской мотострелковой бригады предстанут перед судом. Их обвиняют в военных преступлениях в Буче. Российские власти отрицают обвинения в военных преступлениях в Украине.

Генпрокуратура Украины сообщила, что им предъявили обвинение в нарушении обычаев и законов войны.

По данным следствия, в марте 2022 года в Буче все 10 офицеров незаконно лишали свободы, удерживали безоружных гражданских. Пищей и водой их не обеспечивали, лишили возможности передвигаться свободно, ставили их на колени, заклеивали глаза скотчем и завязывали тканью, связывали руки пластиковыми ремнями. Жертвам угрожали убийством и стреляли в их направлении.

У мирных жителей пытались выпытать информацию о местонахождении ВСУ и бойцов теробороны. Но пытки применялись и просто так, добавили в Генпрокуратуре. Людей били кулаками по телу, стреляли по ногам, били прикладами по пальцам ног и груди. Были и факты мародерства.