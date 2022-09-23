В Санкт-Петербурге закроется завод Toyota

«Коммерсант» узнал, что завод Toyota прекратит производство в России. Компания приняла решение закрыть завод в Шушарах в Санкт-Петербурге, который проработал 15 лет. Проблемы возникли из-за поставок комплектующих в Россию.

Решение о судьбе завода пока не приняли: площадку планируют законсервировать, но впоследствии возможна продажа предприятия. В компании отмечают, что пока предприятие не уходит из России.

Из-за проблем с комплектующими оптимизируют и московский офис автоконцерна. Его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. При этом компания не уходит из России.

Журналисты отмечают, что импорт автомобилей бренда в Россию остановлен.