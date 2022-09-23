Пропагандистов не призовут на фронт

Призыв обойдёт специалистов, работающих:

- в аккредитованных организациях из области информационных технологий, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Мобилизация подходит в России с 21 сентября. Минобороны вчера объяснило, кого будут призывать в первую очередь: служивших ранее, имеющих соответствующие специальности. В авиации есть опасения, что отрасль останется без работников: практически все пилоты имеют офицерские звания после военных кафедр или срочной службы.



