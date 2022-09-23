В Иркутской области допустили мобилизацию ограниченно годных

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сказал, что мужчины, имеющие категорию «В» в военном билете и не служившие срочную службу по состоянию здоровья, попадают под мобилизацию, пишет «Коммерсант». Но их будут призывать в последнюю очередь.

«Такие граждане тоже попадают под мобилизацию, но в последнюю очередь. Первоочередной мобилизации подлежат лица, соответствующие первой и второй категории запаса», — уточнил Фуженко.

Он добавил, что повестки могут прийти и тем, кто уже участвовал в боях в Украине. Конец мобилизации в регионе, по оценкам военного комиссара, должен быть к первым числам октября.

«Сибирь.Реалии»* сообщила, что в Хабаровске уже мобилизовали и отправили на военные сборы мужчин с категорией «В», не служивших срочную службу. Отступали от разъяснений Минобороны о мобилизации и в других регионах: Бурятии, Забайкальском крае.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».