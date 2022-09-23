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#Новости

Четыре депутата Госдумы попросились в Украину

23.09.2022

Их заявления рассмотрит Минобороны

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР попросили отправить их в зону боевых действий. 

На Донбасс планирует отправиться председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения партии Сергей Сокол. 

Турчак добавил, что они «с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима». 

Вчера стало известно, что и региональные чиновники начали получать повестки. Готов отправиться служить вице-губернатор правительства Камчатки Сергей Миронов. 



Фото: РИА ФАН. 

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