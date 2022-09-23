Четыре депутата Госдумы попросились в Украину

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР попросили отправить их в зону боевых действий.

На Донбасс планирует отправиться председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения партии Сергей Сокол.

Турчак добавил, что они «с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима».

Вчера стало известно, что и региональные чиновники начали получать повестки. Готов отправиться служить вице-губернатор правительства Камчатки Сергей Миронов.

Фото: РИА ФАН.