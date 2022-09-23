Кадыров: в Чечне не будут проводить мобилизацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что в регионе не будут проводить мобилизацию. Благодаря формированию новых воинских подразделений, «план призыва перевыполнен на 254%». Правозащитники сообщали, что людей похищают на фронт.

Он сказал, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды вооруженных сил. Поэтому сейчас матерей он призвал соблюдать спокойствие — мобилизации в республике не будет. Но тем, кто уехал на этот период, он пригрозил невозвращением.

«Что касается тех, кто бьёт себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», — сказал Кадыров.

Он также раскритиковал руководство страны. По его словам, «если бы мы применили все имеющееся оружие, то давно бы достигли целей спецоперации». Но спорить он не стал, потому что «наше дело — выполнять приказ».

На прошлой неделе Кадыров призывал главы регионов объявить самомобилизацию, не дожидаясь объявления в стране военного положения. Правозащитники из кавказских регионов сообщали, что людей насильно вывозят в Украину на фронт, писал «Кавказ.Реалии»*. Насильно записаны в батальоны могли быть сотни человек.

*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».