Навального* снова отправили в ШИЗО на 12 суток

Кира Ярмыш сообщила, что Алексея Навального* снова отправили в ШИЗО. Администрация колонии прямо сказала ему, что его посадили за то, что он «наговорил про мобилизацию на суде».

Алексей Навальный* назвал мобилизацию преступной. Вчера его выпустили из ШИЗО после очередных 15 суток и отправили на строгие условия содержания. Но утром снова посадили в ШИЗО на 12 суток.

«Я постоянно сижу в ШИЗО. Никто не скрывает политического контекста вокруг этой ситуации. Чтобы иметь и защитить своё право выступить против преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч семей лишатся сына, брата, отца, если выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать невиновных таких же людей, я посижу в ШИЗО, и вы мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны. Я молчать не буду и, надеюсь, все, кто меня слышит, тоже молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее, чем любые сутки в ШИЗО. Это вовлечение сотен тысяч людей в преступление, которое делает Путин», — цитирует политика «Сирена».

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».